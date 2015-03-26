الخارجية اليمنية : الغارات السعودية “محدودة” لتثبيت الشرعية في اليمن

أكد وزير الخارجية اليمنى، رياض ياسين، أن عملية «عاصفة الحزم» هي عملية «اضطرارية محدودة من أجل تثبيت الشرعية في اليمن، ومن أجل إنقاذ اليمن من السقوط في الهاوية وضد أي أجندة تريد أن تلعب بالمنطقة وتحولها إلى بؤرة توتر وانفلات أمني».

و قال ياسين، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب، الخميس، إن «العملية التي قادتها السعودية وشارك فيها عدد من الدول العربية لردع الحوثيين بعد انقلابهم على شرعية الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى هي اضطرار لا يفرح أحدا».

وأشار إلى أن «الباب مفتوح الآن للحوار في اليمن والعودة للحوار الوطني والتفاهمات»، مؤكدا أن «كل القوى السياسية في اليمن ستدرك جميعها الآن أنه يجب العودة إلى طاولة الحوار الذي ندعو إليه».