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محافظ القاهرة : تشديد الرقابة على مستودعات الأنابيب بعد انفراج الأزمة

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محافظ القاهرة : تشديد الرقابة على مستودعات الأنابيب بعد انفراج الأزمة محافظ القاهرة : تشديد الرقابة على مستودعات الأنابيب بعد انفراج الأزمة

 

شدد دكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة مدير مديرية تكثيف الحملات التموينية للرقابة والمتابعة لكافة مستودعات انابيب البوتاجاز الرئيسة والخاصة المنتنشرة بالقاهرة لضبط عملية توزيع الاسطوانات وعدم تسريبها لتجار السوق السوداء خاصة بعد زيادة معدلات الضخ اليومية لتصل الى 130% وانفراج الازمة واختفاء الطوابير بجميع أحياء القاهرة منذ أوائل الشهر الجارى ، مؤكداَ على زيادة عدد المفتشين بالمستودعات الرئيسية السبعة بمناطق القطامية والسلام والتبين وحلوان وعين الصيرة والزاوية ومنشأة ناصر ، وكذلك 169 مستودع خاص على مستوى القاهرة لحدوث الاستقرار المنشود والتأكد من توافرها وتقديم الخدمة للمواطنين بسعرها الرسمى والمحدد بـ 8 جنيهات للاسطوانة الواحدة ، ومواجهة صارمة لأباطرة السوق السوداء.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى بنواب المحافظ الاربعة بحضور مديرى المديريات والهيئات الخدمية.

وأكد المهندس إبراهيم العسقلانى مدير مديرية التموين بالقاهرة استقرار الاوضاع داخل جميع المستودعات بعد زيادة حصة الضخ من الاسطوانات لتصل الى 58407 اسطوانة ، 7300 اسطوانة للحجم الكبير يومياَ اى بما يعادل ارتفاع نسبة معدلات الضخ من قبل وزارة البترول لتصل من 120 ــ 130% منذ بداية شهر مارس ، مما نتج عنه اختفاء ظاهرة الطوابير والسيطرة على الاسعار وانفراج الازمة بحيث تباع الاسطوانة للمواطن بسعرها الرسمى بـ 8 جنيهات ، ولسيارات شباب الخريجيين بـ 10 جنيهات ، وتبع ذلك شن العديد من الحملات التموينية المفاجئة والمستمرة على كافة المستودعات.

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