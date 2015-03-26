المنتخب الأوليمبي يفاضل بين ملعبين لمواجهة بوروندي

لم يتلق الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة حسام البدري أي إخطار بشأن تحديد ملعب مباراته مع بوروندي في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية.

وأشار أسامة عرابي المدرب العام للفريق إلي أن الجهاز الفني يفاضل بين ملعبي القاهرة أو الدفاع الجوي لاستضافة المباراة.

واستدرك في تصريحات إذاعية: ولكن القرار ليس نهائيا، وننتظر موافقة الجهات الأمنية علي تحديد الملعب.

وأضاف: في مباراتنا الأولي بالتصفيات، كان من المفترض أن نواجه كينيا بإستاد القاهرة، ثم نقلت مرتين إلي الجونة وأخيرا بتروسبورت.

وأتم أسامة عرابي بأنه من المفترض أن تقام مباراة بوروندي يوم 12 أبريل، علما بأن لقاء الذهاب انتهي بفوز الفراعنة بهدفي تريزيجيه ومصطفي فتحي.