مصرع وإصابة عاملين من أبناء المنيا في حادث مروري بليبيا

وقع حادث مروري بدولة ليبيا أسفر عن مصرع عامل مصري من أبناء المنيا، فيما أصيب أخر.

وقال أهالي قرية عزوز بمركز أبو قرقاص بالمنيا، إن كلاً من محمود صلاح منصور، 22 سنة، ورجب محمد ربيع عامل ومقيم بنفس القرية، دهستهما سيارة ملاكي بليبيا مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني.

> واشارت التحريات ان قائد السيارة الملاكي المتسببه في الحادث كان في حالة سكر وفر هارباً ولم يتم ضبطه حتي الأن.

فيما يناشد اهالي القرية الخارجية المصرية ببذل الجهود لمعرفة سبب الحادث وضبط المتسبب فيه، وإعادة جثمان المتوفي، حيث أن هناك 4 أخرين من أبناء قرية عزوز وهم حسين حسني عبد السميع، ونجله محمد، وخالد جمال صادق، ومحمد علي محمد سليمان، يعملون بمصراته وأسرهم تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لإعادتهم، لأن هناك جماعات مسلحة تستهدف المصريين.