العريفي : «عاصفة الحزم قرار حكيم»

علق الدكتور محمد العريفى، الداعية السعودي، على عاصفة الحزم، التى أطلقتها المملكة العربية السعودية فى الدقيقة الأولى من صباح اليوم الخميس بتوقيت الرياض، واصفً إياها بالقرار الحكيم والحازم، كما دعى للجنود المشاركة فى العملية العسكرية بالنصر على من أسماهم بالفئة الباغية.

وقال العريفى – فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة « تويتر» اليوم الخميس – «عاصفة الحزم قرارٌ حكيم من رجل حكيم … حازمٌ من حازم … ربّ انصر جنودنا على الفئة الباغية وأيّدهم واحفظهم وسدد رميهم».

وأضاف الداعية السعودى فى تغريدة آخرى: «عاصفة الحزم … الثقة بالله … ووحدة الكلمة … وطاعة ولاة الأمر … والكفّ عن التخديل … وترك الإشاعات … مع الدعاء واللجأ والتفاؤل بالنصر … من صفات المؤمنين».

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه ببدء عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن عند الساعة 12 ليلاً بتوقيت الرياض، وأعلنت عملية “عاصفة الحزم” أن أجواء اليمن منطقة محظورة، ويشارك في العملية 10 دول، من بينها دول الخليج، كما تشارك مصر بطائرات وسفن حربية في “عاصفة الحزم”.