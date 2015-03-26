أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

هارت: ميسي ظاهرة لكن أجويرو أصعب خصم

Google+ Print
هارت: ميسي ظاهرة لكن أجويرو أصعب خصم هارت: ميسي ظاهرة لكن أجويرو أصعب خصم

يؤمن جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي أن ليونيل ميسي ليس هو أصعب منافس واجهه، ولكن زميله في الفريق سيرخيو أجويرو.

ونجح هارت للتصدي من ركلة جزاء لميسي في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بالإضافة لحرمانه من التسجيل من العديد من الفرص في العودة.

ولكن على الرغم من وصفه لميسي باللاعب الظاهرة، إلا أن الحارس الإنجليزي يرى أن أجويرو يعرف كيف يكون حاسما ويسجل الأهداف أكثر من ميسي.

وأوضح"أنا أعمل مع أجويرو يوميا، ومما أراه فهو يعرف كيف يسجل من أصعب المواقف".

وأضاف"أجويرو يستطيع إبهار الجميع كل يوم في مران الفريق، وإذا قمت بتشتيت الكرة فهذا يعطيه فرصة قوية لتسجيل الأهداف، حتى ولو تواجد بين خمس مدافعين".

وتابع"أنا أدعم أجويرو لأنه لاعبا في فريقي وصديقي، لكن ميسي بالطبع ظاهرة وأفضل لاعب واجهته".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع