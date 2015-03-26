هارت: ميسي ظاهرة لكن أجويرو أصعب خصم

يؤمن جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي أن ليونيل ميسي ليس هو أصعب منافس واجهه، ولكن زميله في الفريق سيرخيو أجويرو.

ونجح هارت للتصدي من ركلة جزاء لميسي في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، بالإضافة لحرمانه من التسجيل من العديد من الفرص في العودة.

ولكن على الرغم من وصفه لميسي باللاعب الظاهرة، إلا أن الحارس الإنجليزي يرى أن أجويرو يعرف كيف يكون حاسما ويسجل الأهداف أكثر من ميسي.

وأوضح"أنا أعمل مع أجويرو يوميا، ومما أراه فهو يعرف كيف يسجل من أصعب المواقف".

وأضاف"أجويرو يستطيع إبهار الجميع كل يوم في مران الفريق، وإذا قمت بتشتيت الكرة فهذا يعطيه فرصة قوية لتسجيل الأهداف، حتى ولو تواجد بين خمس مدافعين".

وتابع"أنا أدعم أجويرو لأنه لاعبا في فريقي وصديقي، لكن ميسي بالطبع ظاهرة وأفضل لاعب واجهته".