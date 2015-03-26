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ديشامب: البرازيل لم تفشل في كأس العالم

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ديشامب: البرازيل لم تفشل في كأس العالم ديشامب: البرازيل لم تفشل في كأس العالم

(إفي): امتدح ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا الدور "المؤثر والفعال" الذي يلعبه المهاجم كريم بنزيمة مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وأوضح ديشامب خلال تصريحات لصحيفة (ليكيب) قبل مواجهة البرازيل وديا "كريم مستواه مرتفع منذ وقت طويل، ليس فقط في الموسم الجاري، في الماضي أيضا، إنه شخص لا يرتاح، دائما ما يريد الأفضل، لا يزال لديه هامش للتحسن".

وأضاف المدرب "إنه مؤثر وفعال للغاية في الريال وفي ".

وفيما يتعلق بمنتخب البرازيل وتأثير خروجه المهين من نصف نهائي كأس العالم على أرضه بعد الهزيمة القياسية أمام ألمانيا 1-7 ، قال ديشامب "لقد اختلف كثيرا، الآن يطمحون للقب كوبا أمريكا، شاهدت مباريات جيدة للغاية لهم في الفترة السابقة".

وتابع "لا يمكن اعتبار أن البرازيل فشلت في المونديال الأخير، لقد بلغوا نصف النهائي، لا يزال يتبقى ثمانية أو تسعة لاعبين ممن خاضوا المونديال، المنتخب مستواه مرتفع".

وتستعد فرنسا بالمباريات الودية لخوض غمار بطولة يورو 2016 على أرضها.

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