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شكوك حول لحاق مودريتش بمباراة كرواتيا والنرويج بسبب الحمى

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شكوك حول لحاق مودريتش بمباراة كرواتيا والنرويج بسبب الحمى شكوك حول لحاق مودريتش بمباراة كرواتيا والنرويج بسبب الحمى

(إفي): غاب لاعب الوسط الكرواتي الدولي لوكا مودريتش الأربعاء عن ثالث مران على التوالي مع منتخب بلاده بسبب تعافيه من حمى أصيب بها، مما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة بعد غد السبت أمام النرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016".

وذكر موقع (index.hr) الكرواتي اليوم أنه على الرغم من أن مودريتش تجاوز الإصابة بالحمى أمس، فمدرب منتخب كرواتيا نيكو كوفاتش، قرر عدم مشاركة لاعب ريال مدريد في التدريبات الجماعية وجعله يتمرن منفردا.

وتؤكد وسائل إعلام كرواتية مختلفة أن مودريتش لن يغيب عن لقاء السبت أمام النرويج حتى لو لم يتعاف بشكل كامل.

وكانت صحيفة (24 ساتا) المحلية قد أشارت إلى أن مودريش كان مصابا بالحمى عندما شارك في مباراة الريال وبرشلونة في كلاسيكو الليجا الأحد الماضي.

ومن المعروف أن مودريتش عاد للعب مجددا بعد فترة توقف دامت نحو أربعة أشهر بسبب تعرضه في 16 نوفمبر الماضي لإصابة في وتر الفخذ الأيسر خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام إيطاليا في تصفيات "يورو 2016".

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