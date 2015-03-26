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طارق يحيى: المدرب المصري عبقري

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طارق يحيى: المدرب المصري عبقري طارق يحيى: المدرب المصري عبقري

يرى طارق يحيى المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن المدرب المصري عبقري لأنه الوحيد القادر على أزمة الدوري المصري الذي يتوقف العديد من المرات طوال الموسم.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com "المدرب المصري يقوم بتحضير من 13 إلى 14 فترة إعداد في الموسم وذلك لكثرة التوقفات فمن من المدربين الأجانب يستطيع أن يقوم بهذا الدور وتلك المهمة الصعبة".

وتابع "أتحدى لو تواجد أي مدرب أجنبي ويستطيع أن يتعامل مع هذه الأوضاع في العالم خاصة وأن تلك الأوضاع في المسابقة لو تكررت في أي مكان لفشل منظومة كرة القدم".

وأتم "المدرب المصري أصبح عنده من الخبرات ما يساعد على نجاح المسابقة وسط تلك الأجواء من التوقفات المتتالية على مدار عدة سنوات".

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فيديو اليوم السابع