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جاريدو يحضر لقاء مصر وغينيا الاستوائية

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جاريدو يحضر لقاء مصر وغينيا الاستوائية جاريدو يحضر لقاء مصر وغينيا الاستوائية

يحضر خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي مباراة منتخب وغينيا الاستوائية من مدرجات ملعب بتروسبورت لمشاهدتها.

منتخب مصر يلاقي غينيا الاستوائية في مباراة ودية في أولى مباريات المدرب الأرجنتيني للفراعنة هيكتور كوبر، وذلك في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017، وكأس العالم 2018.

ويضم المصري 10 لاعبين من صفوف الأهلي، وسوف يحضر جاريدو المباراة لمشاهدتها ومتابعة لاعبي فريقه أيضا.

يذكر أن الأهلي سوف يواجه الرجاء في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في الجولة 23 من الدوري، على أن يلاقي بعد ذلك الجيش الراوندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التفوق ذهابا بهدفين دون رد

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