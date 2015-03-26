أفضل أعداء – شلبي وشوبير.. صراع الكلمات والرقص حول الحلبة!

ربما لن تجد الثنائي الإعلامي الأعلى راتبا في مصر بين الرياضيين مدحت شلبي وأحمد شوبير يتحدث عن الأخر بشكل صريح، لكن في الحقيقة كلمات كل منهما تتجه لمنافسه فيما يشبه متنافسين يدوران حول بعضهما في حلبة المصارعة.

FilGoal.com يقدم سلسلة من أفضل أعداء اللعبة، لا يعني هذا أنهما يكرهان بعضهما، لا يعني هذا أن هناك تنافسا به منتصر وأخر خاسر، لكن يأتي الموضوع في إطار التنافس المعتاد في مجال الكرة.

استعرضنا روي كين ضد باتريك فييرا، وكان هناك الثنائي الممتع بيبو وبشير، ثم مع أساطير كرة القدم.. بيليه ومارادونا. والآن مع مدحت شلبي ضد شوبير.

تصريح ضد تصريح

شلبي: "أقسم لكم بالله أنا أحب فترات النوم عندي في اليوم من الساعة 6 للساعة 8، علشان أصحى مفرفش واجيلكم البرنامج".. كابتن مدحت وقتما كان برنامج كابتن شوبير يعرض الساعة السادسة.

شوبير: "هل شفت في برنامجنا، اللي بيجيلنا بنتفق معاه تماما تماما؟".. كابتن أحمد في تلميح لواحدة من أشهرعبارات كابتن شالابوكا.

شلبي: "الأفضل لكابتن شوبير أن نكون أنا وهو في قناة واحدة.. لو ذهبت أنا إلى قناة أخرى سيذيع كل منا المباريات نفسها، وقد لا يشاهده أحد، وقد يشاهده طبعا أنا لا أعرف"!

شوبير: "هلا توقفنا في الإعلام الرياضي عن السباب وانتبهنا إلى الأخبار الرياضية".. بعد ساعات من شجار بألفاظ نابية بين مرتضى منصور ومحمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم في برنامج شلبي.

شلبي: "ماهر بن همام يجب أن يظهر في الإعلام، يجب أن يتحدث مع جمهوره، يجب ألا يظل صامتا هكذا".. شالابوكا بعد ساعات من ظهور ماهر بن همام مع شوبير في القناة نفسها!

شوبير: "حين حققنا نجاحا وحاورت جوزيه، وجدت وصلة ردح للمدرب.. وقالك ده مبيدربش مش عارف فيه، المفروض لما نكون في قناة واحدة نتبسط كزملاء بالنجاح".

شلبي: "يعني خلينا مانجبش أسماء، انت عارف البرنامج ده أكبر من إنك تجيب فيه سيرة أي حد مع احترامي للجميع".. تعليق كابتن مدحت على مداخلة هاتفية لمتصل يهاجم شوبير لـ40 ثانية قبل انتباه شالابوكا.

شلبي: "واحد كلمني، والله العظيم اقسم بالله هو واحد بس اللي كلمني في الموضوع، وده بيوضح حجم المشاهدة.. اصل لما تبقى متشاف كويس تلاقي 10 20 واحد بيكلموك، انما ده واحد.. يالا، لكن يالا".

شوبير: