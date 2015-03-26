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تجديد حبس 100 متهمًا في “فض رابعة” 45 يومًا

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تجديد حبس 100 متهمًا في “فض رابعة” 45 يومًا تجديد حبس 100 متهمًا في “فض رابعة” 45 يومًا

 

مشاهد لفض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 100 متهمًا ، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت اثناء فض اعتصام رابعة العدوية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى بالقضية.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.

 

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