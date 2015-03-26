الشئون المعنوية تناشد الإعلام عدم نشر أخبار منسوبة لمصادر عسكرية عن القوات المسلحة

ناشدت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وسائل الإعلام المختلفة ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة، وعدم نشر أخبار مجهلة تتعلق بالمؤسسة العسكرية منسوبة لمصادر عسكرية، وضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية، التى تتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وتحرص على التعاون معها.

وأهابت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ضرورة الالتزام بمواثيق وقواعد العمل الإعلامى، التى تستوجب التحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم ترديد أو إذاعة أنباء غير مدققة، والحرص على التواصل معها للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إذاعتها.