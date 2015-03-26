القبض على عاطل تخصص في سرقة مكاتب المحامين بالغردقة

القت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، اليوم الخميس، القبض علي عاطل، متخصص في سرقة أجهزة الحاسب الالي وأخري كهربائية، من مكاتب المحامين بالغردقة، ومتهم بسرقة 10 مكاتب، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه .

تلقي اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يفيد تمكن قوة برئاسة الرائد أسامه مهران والنقيبان مصطفي عكاشه ومؤمن عبد الوهاب، من ضبط المدعو ” إبراهيم . أ .م ” 28 سنة، بعد أن أثبتت تحريات فريق البحث من إتهامه في سرقة أجهزة حاسب إلي ومتعلقات أخري خاصة بمكاتب المحامين بالغردقة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه .

وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي زمة التحقيقات .