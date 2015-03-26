أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على عاطل تخصص في سرقة مكاتب المحامين بالغردقة

Google+ Print
القبض على عاطل تخصص في سرقة مكاتب المحامين بالغردقة القبض على عاطل تخصص في سرقة مكاتب المحامين بالغردقة

أرشيفية

القت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، اليوم الخميس، القبض علي عاطل، متخصص في سرقة أجهزة الحاسب الالي وأخري كهربائية، من مكاتب المحامين بالغردقة، ومتهم بسرقة 10 مكاتب، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه .

تلقي اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم أول الغردقة، يفيد تمكن قوة برئاسة الرائد أسامه مهران والنقيبان مصطفي عكاشه ومؤمن عبد الوهاب، من ضبط المدعو ” إبراهيم . أ .م ” 28 سنة، بعد أن أثبتت تحريات فريق البحث من إتهامه في سرقة أجهزة حاسب إلي ومتعلقات أخري خاصة بمكاتب المحامين بالغردقة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه .

وبمواجهته أرشد عن المسروقات، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي زمة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا