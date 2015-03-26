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تطوير 29 وحدة اجتماعية بـ 5 مليون جنيه بالمنيا

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تطوير 29 وحدة اجتماعية بـ 5 مليون جنيه بالمنيا تطوير 29 وحدة اجتماعية بـ 5 مليون جنيه بالمنيا

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

وقع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا ، اليوم بروتوكولا للتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، بهدف تطوير عدد 29 وحدة وإدارة اجتماعية بـ 9 مراكزهي العدوة ،بني مزار،مغاغة،مطاي،سمالوط،المنيا،ابوقرقاص،ملوي وديرمواس.

وأوضح مصطفى عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مدة المشروع ، تبلغ عام تقريبا وتنفذه مديرية الإسكان والمرافق،بإجمالي تكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه ، بهدف إجراء كافة أعمال الترميم والصيانة للوحدات المحلية والاجتماعية بنطاق المحافظة .

وأكد منتصر رشدي، مدير الصندوق الاجتماعي بالمنيا، أن المشروع ياتى ضمن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة ،حيث يحقق أثناء تنفيذه 23067 فرصة عمل يومية

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