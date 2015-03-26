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الخارجية : مصر تبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديدات بالمنطقة

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الخارجية : مصر تبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديدات بالمنطقة الخارجية : مصر تبحث إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديدات بالمنطقة

وزير الخارجية المصرى سامح شكرى

قال وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، إن بحثت إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة للتأكيد على امتلاك العرب لقرارهم فى تحديد مصيرهم ومواجهة التحديات والتهديدات التى تواجه المنطقة العربية.

وأضاف “شكرى” خلال كلمته التى ألقالها فى اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية، إن جهودًا كبيرة جرت لإصلاح وتطوير الجامعة العربية لتفعيل دورها وتطوير أجهزتها، مؤكدًا أن هذه القمة بداية جديدة من تاريخ امتنا العربية.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون المبادرة هى عنوان عمل الجامعة العربية المشترك بدلا من أن يكون تحركنا هو رد الفعل فقط، فمستقبل الأمة العربية مرتبط بمدى نجاحنا فى التعامل مع التحديات فى ظل ظروف بالغة التشابك ، وفرضت الأحداث الأخيرة نفسها لكونها تمس الأمن القومى العربى بشكل مباشر.

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