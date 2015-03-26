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تقارير - سعر صلاح يشعل السباق على ضمه بين فيورنتينا وفولفسبورج

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تقارير - سعر صلاح يشعل السباق على ضمه بين فيورنتينا وفولفسبورج تقارير - سعر صلاح يشعل السباق على ضمه بين فيورنتينا وفولفسبورج

أشارت تقارير إخبارية إيطالية أن سعر المصري الدولي محمد صلاح لاعب فيورنتينا سيشعل السباق على ضمه بعد انتهاء إعارته.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أن فولفسبورج الألماني قد دخل على الخط لمراقبة صلاح من أجل ضمه في حال رحيل البلجيكي كيفين دي بروين.

وأشارت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) أن فولفسبورج يراقب وضع صلاح الذي يلعب على سبيل الإعارة في فيورنتينا قادما من تشيلسي حتى نهاية الموسم.

ويحق للنادي الإيطالي تجديد الإعارة لمدة سنة إضافية، مقابل دفع راتب اللاعب بالكامل الذي يتحمل نصفه تقريبا فقط.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تجديد الإعارة سيكون على فيورنتينا دفع تقريبا من 16-18 مليون يورو لضم محمد صلاح نهائيا من تشيلسي أو ينتقل لفولفسبورج الذي مستعد لدفع 20 مليون يورو لضم اللاعب.

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