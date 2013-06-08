Arab Idol:نانسي تهاجم أنابيلا والرئيس يوجّه رسالة

لم تمرّ حلقة يوم أمس الجمعة من برنامج Arab Idol على خير، فبعد انتهاء الخلاف بين الفنانة أحلام والفنان راغب علامة، برز خلاف جديد بين الفنانة نانسي عجرم ومقدّمة البرنامج أنابيلا هلال، على خلفيّة مقاطعة هذه الأخيرة لنانسي، أثناء قيامها بالتعليق على المشتركين.

"ردح" نانسي وصمت أنابيلا

فقد ردّت نانسي بغضب، وخرجت عن طورها على الهواء مباشرة، وأظهرت وجهاً لم يكن الجمهور يعرف أنّها تملكه، ما تسبّب بصدمة في صفوف الحاضرين في الستوديو، فقال البعض إنّ قناع نانسي سقط على مسرح Arab Idol، في حين قلّل البعض من "ردح" نانسي، معتبراً أنّ ما حصل لا يعدو كونه زلّة لسان.

فتعليقاً على مقاطعة أنابيلا لها، قالت نانسي مخاطبة أحمد فهمي، لا أنابيلا نفسها: "المشتركين بحبّوا يسمعوا اللي منحكيه، وبتمنّى إنّك تقول لأنابيلا إنّها ما تركّز على قسم معيّن فقط من حكينا، لازم تقول كلّ شي عنا".

واستمرّت نانسي في هجومها على أنابيلا حتّى عندما تدخّل راغب لترطيب الأجواء بقوله: "ربّما لم تسمع أنابيلا"، فتابعت نانسي هجومها قائلة: "ما سمعت وما شافت؟".

هجوم نانسي على أنابيلا ردّت عليه الأخيرة بقولها: "نتفهّم ملاحظاتك، ونحن جميعاً نحبّك، ولكن هناك وقت للبرنامج علينا الالتزام به".

وقد أظهرت أنابيلا حرفيّة عالية، أشاد بها الجمهور الحاضر، وهو ما انعكس حرباً على "تويتر"، يبدو أنّ أنابيلا هي الفائزة فيها حتّى السّاعة، إذ تعاطف معها الجمهور، خصوصاً أنّ ردّة فعلها كانت راقية وتعكس أخلاقاً عالية.

نانسي عادت عن خطئها؟

ولأنّ نانسي عرفت حجم خطئها، فقد علّقت على موضوع خلافها مع أنابيلا على صفحتها على "تويتر"، فقالت: "لكلّ يلي عم يسألوني عن يللي صار مع أنابيلا: أنابيلا صديقة عزيزة، بس أنا بقول إنّو رغم قوانين البرنامج نحنا جزء كبير من أراب أيدول".

هذه الحلقة كشفت الكثير من الثغرات حول علاقة لجنة التّحكيم بالمشتركين، وهو أصلاً ما كشفت عنه فرح يوسف، إحدى المشتركات، في مقابلة مع "سيدتي نت" سننشرها قريباً.

فاللجنة لا تُقابل المشتركين ولا تحضر بروفاتهم ولا تنصحهم باختيار ما يليق بهم من أغانٍ، ويكتفي أعضاؤها بالحضور في البرايمات ليوجّهوا ملاحظات كان بإمكان المشتركين تلافيها لو وجدوا من يدعمهم عن قرب.

لفتة جميلة من ديانا إلى سميرة توفيق

حضور أنيق للفنّانة ديانا حداد ضيفة الحلقة، التي أطلّت بعد غياب عن لبنان، وقدّمت باقة من أشهر أغانيها، كما غنّت مع المشتركين مدلي من أغنيات الفنّانة اللبنانيّة سميرة توفيق، في رسالة منها إلى باقي الفنّانين، مفادها أنّه لا يجوز نسيان هذه الأصوات الكبيرة، وإنّما الواجب يفرض تعريف الجيل الجديد بها.

والدا عساف: نتمنّى له الفوز

والدا المشترك الفلسطينيّ محمّد عساف، وابنة خالته، كانوا حاضرين في الستوديو. وفي لقاء سريع مع "سيدتي نت" تمنّوا الفوز لعساف باللقب، ونقلوا لنا الأصداء الجميلة التي يحظى بها محمد في كلّ أنحاء العالم العربي، لا سيّما أنّه بات من المؤكد أنّه الأوفر حظاً لنيل اللقب. كما لوحظ مدى اهتمام الوفد الفلسطينيّ بعسّاف، حيث حضر رجال أعمال لدعمه، في الوقت الذي استمرّ الدعم للمشتركة برواس حسين، من خلال تواجد وفد كردستانيّ في الستوديو، رغم إخفاقها في أداء أغنية السيّدة فيروز، وتهرّب نانسي وأحلام من التعليق على أدائها والتركيز على طلّتها وإحساسها.

ماذا همست أحلام لراغب

لوحظ خلال فترة الإعلانات أنّ راغب وأحلام تهامسا، ويبدو أنّ الأمور عادت إلى مجاريها بين الزميلين بعد المدّ والجزر الذي رافقهما خلال معظم الحلقات، وقد كانت أحاديث كثيرة تدور بينهما، إذ قال راغب لأحلام إنّني أنوي أن أكتب لك أغنية "يا مجنونة".

وعن تأخّر راغب في إطلالته برفقة لجنة التحكيم، في بداية الحلقة، قال إنّ السبب هو احتفاله بعيد ميلاده في كواليس البرنامج، حيث قطع قالب الحلوى مع المشتركين والعاملين في البرنامج.

وبالعودة إلى سياق الحلقة، فإنّها تميّزت بأصوات المشتركين الرائعة والأغاني التي قدّموها، برغم أنّ المسرح شهد فوضى عارمة خلال الفواصل الإعلانيّة، بسبب الجمهور الحاشد الذي حضر، لا سيّما أقارب المشتركين، فلم تكن الأجواء هادئة كالعادة، وسادت الفوضى، فضلاً عن مواجهات بين الأمن والجمهور الذي أراد التقاط الصور مع نجومه المفضّلين.

خلاف بين لامارا والدكتور صعب

وبعد انتهاء الحلقة، تردّد أنّ خلافاً كبيراً حصل بين الدكتور نادر صعب زوج أنابيلا هلال وجيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، ووصل إلى حدّ التضارب بالأيدي، إلا أنّ معلومات أكّدت لـ"سيدتي نت" أنّ ما حصل كان مجرّد نقاش، بسبب ما حصل بين نانسي وأنابيلا على المسرح.

رسالة الرئيس اللبناني

يبقى أن نشير إلى أنّ حلقة اليوم ستشهد مغادرة شخصين من المشتركين، وستكون ضيفة الحلقة النجمة نانسي عجرم.

يبقى أن نُذكّر أنّ رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال سليمان وجّه رسالة إلى المشترك زياد خوري، عبر حسابه الخاصّ على موقع "تويتر"، قائلاً: "لبنان يفتخر بالفنان زياد خوري، ونتمنى له النجاح"، في دعوة إلى التصويت لزياد.