طلاب طب أسيوط يطلقون قافلة لروح زميلتهم الراحلة

نظّم عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة أسيوط (الدفعة 52) قافلة طبية تطوعية إلى قرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط وذلك بالتعاون مع فريق صناع الحياة بالجامعة ، وذلك فى لمسة وفاء لروح زميلتهم الراحلة أميرة حمدى حسين والتي وافتها المنية فى فبراير الماضي إثر حادث أليم خلال عودتها من الجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، وبمشاركة 20 طبيب متطوع من كلية الطب ، وذلك انطلاقا من أهمية المشاركة الطلابية في تحسين الصحة المجتمعية ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع .

ومن جانبه أشار الطالب كريم جمال منظم القافلة أن القافلة شملت عيادات (باطنة – صدر – أطفال – انف و أذن – عظام ) وتضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لعدد 200 مريض من أهل القرية مسقط رأس الفقيدة ، مشيراً الى انه تم خلالها كذلك تنظيم حملة توعية لأهالي القرية عن الأمراض المزمنة (ضغط – سكر –الالتهاب الكبدي الوبائي ) وكيفية اكتشافها والتعامل معها بالاضافة الى توعيتهم بمخاطر الالتهاب الرئوي كما تم توعية الأطفال وأهلهم عن أسباب التبول اللاإردى وكيفية تجنبه وعرض فيديوهات تعليمية لمجموعة من الاطفال