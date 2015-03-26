«حصر أموال الإخوان» تتحفظ على مليون ونصف جنيه من أموال صفوت حجازي

صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين لجنة التحفظ و إدارة أموال جماعة الاخوان الإرهابية فى بيانين للجنة اليوم، أن اللجنة قامت بتشكيل لجان نوعية للمتابعة على أرض الواقع وفى هذا السياق قامت لجان المتابعة بالتفتيش على بعض المدارس المتحفظ عليها و أكتشفت الكثير من المخالفات المالية و الإدارية و التى ستتخذ اللجنة بشأنها القرارات المناسبة.

قررت لجنة التحفظ و إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية فى إجتماعها الأخير بالتحفظ على : 18 فرد المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد الى 5 سنوات أمام القضاء العسكرى فى القضية المعروفة باسم تفجير محولات الكهرباء وتم التحفظ على كافة ممتلكاتهم العقارية و أموالهم السائلة و المنقولة، كما قامت اللجنة بالتحفظ على مبلغ يقارب المليون و نصف خاصة بالمتحفظ عليه صفوت حجازي ما بين عملات بالدولار الامريكى و اليورو و الجنيه المصري.

قامت اللجنة بالتحفظ على جمعية احباب الله الخيرية التى تمتلك مجموعة مدارس أمجاد للغات، كما قررت اللجنة أيضا التحفظ على اى اموال يتم ضبطها مع أيا من المتحفظ عليهم بالدائرة الجمركية لأى من المنافذ الجوية أو البحريه أو البريه اثناء المغادرة او الوصول .