سامح شكرى : “عاصفة الحزم” جاءت بعد اختطاف اليمن من جانب الحوثيين

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على دعم مصر الكامل للمؤسسات الشرعية فى اليمن ووحدة أراضيه، مشيراً إلى دعم مصر للعملية العسكرية في اليمن سواء جويًا أو بحريًا وبريًا إذا لزم الأمر.

وأضاف شكرى – خلال كلمته التى ألقالها فى اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية – أن عاصفة الحزم جاءت بعد اختطاف اليمن وإقصاء أبنائه.

وقال شكرى إن ما تشهده اليمن لم يكن ليقف علي حدودها، مشيراً إلى أن خطر الإرهاب يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها.

وأكد وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية ستظل فى مقدمة اهتماماتنا حتى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم وزير الخارجية المصري – فى بداية كلمته – الشكر لدولة الكويت علي فترة رئاستها للجامعة العربية خلال العام الماضي.