حبس متهم ادعى أنه مستشار رئيس جامعة أسيوط 4 أيام بتهمة النصب

قرر المستشار محمود عرابى مدير نيابة ثان أسيوط وبإشراف المستشار أحمد السروجى رئيس النيابة حبس المتهم "عبد الرحيم.م" وشهرته "القناوى" المدير التنفيذى لإحدى المشروعات الخدمية وعضو جمعية إنقاذ مرضى الصعيد بجامعة أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بالجامعة وقطاع الكهرباء.

وكانت تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلى من ضبط المدير التنفيذى لإحدى المشروعات الخدمية وعضو جمعية إنقاذ مرضى الصعيد بجامعة أسيوط للنصب على عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بالجامعة والكهرباء.

وكانت معلومات وردت إلى العميد صلاح أبو سحلى رئيس مباحث الأموال العامة بمنطقة الوجه القلبى تفيد بقيام المدعو "عبدالرحيم.م" وشهرته القناوى، بالنصب على 10 من خريجى المعاهد والكليات من أبناء أسيوط وحصوله على ما يقرب من 400 ألف جنيه مقابل تعيينهم بالجامعة والكهرباء وإيهامهم بعلاقاته برئيس الجامعة بدعوى أنه المستشار الإعلامى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم وأحد المبلغين اعترف خلالها بحصوله على مبالغ مالية منهم لتعيينهم بالوظائف المتفق عليها، وأشارت التحريات إلى أن المتهم مدرس بالمدرسة الثانوية التجارية بالمحروسة بقنا ومنقطع عن العمل منذ عام تقريبا ومقيم بأسيوط واستغل العمل بإحدى الجرائد المحلية واستخراج كارنية عضوية النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وتعرف على بعض المسئولين فى أسيوط وقام بالنصب على بعض المواطنين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تربطة علاقة وطيدة ببعض المسئولين بجامعة أسيوط، فتم إعداد كمين من مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبو سحلى وإشراف اللواء مصطفى جنيدى مدير منطقة الوجه القبلى وألقى القبض على المتهم بأحد الأكمنة بشارع الجمهورية وبتفتيشه عثر بحوزته على طلبات لراغبى التعيين بالجامعة، فتحرر المحضر رقم 1627 إدارى قسم ثان أسيوط، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.