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أسماء المصابين فى حادث انهيار جدار سينما قديمة على ميكروباص بقنا

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أسماء المصابين فى حادث انهيار جدار سينما قديمة على ميكروباص بقنا أسماء المصابين فى حادث انهيار جدار سينما قديمة على ميكروباص بقنا
أكد مصدر طبى بمستشفى قنا العام، أن المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى قنا العام فى حادث انهيار جدار لسينما قديمة، وسقوطه على ميكروباص، جميعهم مصابون بكدمات وكسور.

والمصابون هم نجاة هاشم عثمان 48 سنة مصابة بكدمات ومساوس جرجس سعيد 20 سنة جرح قطعى بالقدم اليسرى، وسامية عبيد محمد 35 كسر بالكتف، وسلوى محمد على 51 سنة كدمات بالجسم، ومروة إسماعيل سيد 28 سنة كدمات متفرقة، وآمال محمد أحمد 35 سنة كدمات بالظهر، وكرمية جابر حسن 50 كدمات، زينت صبحى محمد عيد 45 سنة اشتباه كسر فى الساق اليسرى، فيما لم يتم نقل باقى المصابين من مستقلى الميكروباص إلى المستشفى لوجود إصابات طفيفة بهم، فتم عمل الإسعافات الأولية لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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