الأحد المقبل.. استكمال التحقيقات مع مرسى عطا الله بقضية "فساد الأهرام"

حددت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد المنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام والمعروفة إعلاميا بقضية "فساد الأهرام" جلسة الأحد المقبل 29 مارس لاستكمال التحقيق مع مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق فى الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالمؤسسة .

وكشفت الهيئة أنه تم التحقيق مع مرسى عطا الله من قبل فى شهر أغسطس من العام الماضى، وقرر المستشار حماد استدعائه لاستكمال التحقيق معه .

وتباشر هيئة التحقيق تحقيقات موسعة فى 45 واقعة بقضية "فساد الأهرام"، أنجزت التحقيق فى 9 وقائع وتباشر التحقيق فى 36 واقعة فساد جديدة من الوقائع التى أثبتت تقارير الأجهزة الرقابية إهدار المسئولين بالمؤسسة المال العام فيها.