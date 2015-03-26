ضبط 1190 مخالفة مرورية بينها 3 دراجات مسروقة فى بنى سويف

أسفرت الحملة التى شنتها إدارة مرور بنى سويف، على مراكز ببا وسمسطا والفشن جنوب المحافظة، عن ضبط 1190 مخالفة متنوعة بينها سيارات بدون لوحات ودراجات بخارية بدون ترخيص منها 3 مبلغ بسرقتها، فتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكانت حملات مرورية قادها العميد محمد لبنه مدير إدارة مرور بنى سويف وشارك فيها العقيد عادل كمال وكيل الإدارة والرائد عمرو حامد رئيس وحدة مرورمركز ببا جنوب المحافظة والطريق الصحراوى الغربى القاهرة- أسيوط تمكنت من ضبط 1028 مخالفة متنوعة، 119 مخالفة رادار، 16 سيارة بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى 27 توك توك بدون ترخيص بينها 3 مبلغ بسرقتها.

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