شرطة المرافق بالجيزة تشن حملة لرفع الإشغالات

شنت شرطة المرافق بالجيزة اليوم، الخميس، حملة أمنية بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

أسفرت الحملة عن إزالة 732 وتد وسلسلة حديدية بالوراق وإزالة 189 إعلان بدون ترخيص بالعجوزة، وفى منطقة الجيزة تمت إزالة 6 "إستاند" حديدى وتنفيذ 64 حالة إزالة بالشيخ زايد و60 إزالة ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.