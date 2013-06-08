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بعد "حريم السلطان" هل تعتزل فيروزة التمثيل؟

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بعد "حريم السلطان" هل تعتزل فيروزة التمثيل؟ بعد "حريم السلطان" هل تعتزل فيروزة التمثيل؟

شوهدت مؤخراً النجمة جانسو ديري، الشهيرة بشخصية (عائشة) في مسلسل "إيزيل"، و(فيروزة) في مسلسل "حريم السلطان"، وهي تتجول مع صديقاتها في أحد المراكز التجارية الفخمة في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول.
جانسو كانت ترتدي ملابس جينز رياضية الطابع، وابتسمت أمام المصوّرين دون أن تتحدّث معهم، ولاحقاً شوهدت مع زملائها في تظاهرة "تقسيم"، ما ينفي شائعة سفرها في إجازة خارج اسطنبول، بعد مرور مدة طويلة على اختفائها عن الأضواء.
هذا ولم تعلن جانسو عن أي عروض قدمت لها مؤخراً، رغم أنّ شركات الانتاج الدرامي تحاول مفاوضتها من دون جدوى.
ويبقى السؤال لماذا ترفض جانسو كل هذه العروض؟ وهل بدأت بالفعل بالتفكير في اعتزال التمثيل؟

 

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