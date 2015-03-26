"تعليم الإسكندرية" تحقق فى تعاطى عامل وزوجته المخدرات بمعمل مدرسة

قال الدكتور جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه أحال واقعة تواجد عاملة وزوجها داخل معمل بمدرسة شباب المستقبل بإدارة العجمى التعليمية، إلى التحقيق.

وكان فوجئ الطلاب صباح اليوم الخميس بوجود العاملة وزوجها عرفيا نائمين فى غرفة المعمل الخاص بالمدرسة، بعدما غلبهما النعاس نتيجة تعاطيهما المواد المخدرة واستغلال المعمل فى ذلك.

وأكد وكيل الوزارة أن هناك إجراءات قانونية مشددة سيتم اتخاذها فى تلك الواقعة عقب انتهاء التحقيق.

فيما قال الدكتور شكرى محمد مدير عام إدارة العجمى التعليمية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم بالفعل فصل العاملة لأنها تعمل بالأجر، مؤكدا على أن الشخص الذى تم ضبطه لم يدخل إلى المعمل ولكن كان داخل أسوار المدرسة وهرب فور اكتشاف تواجده.