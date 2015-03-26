جهاز مدينة العبور يسلم مديرية أمن القليوبية قسمى شرطة للمناطق الصناعية

أنهى جهاز مدينة العبور، إجراءات تسليم قسمى شرطة، لمديرية أمن القليوبية، فى إطار توفير الأمن لسكان المدينة، الأولى فى المنطقة الصناعية (ب) و(ج)، والثانية فى منطقة الامتداد الغربية للمنطقة الأولى.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ النقطتين على أعلى مستوى، بتكلفة قدره ٩.٤ مليون جنيه، وتم تنفيذهما خلال ١٢ شهرا.

وأضاف غنيم أنه تم التسليم بحضور اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، الذين أكدوا سعادتهم بمستوى التنفيذ المتميز، لرفع الكفاءة الأمنية وزيادة اطمئنان المواطنين والمستثمرين، للتأكيد على الأمن والاستقرار".

وأشار إلى أن جمعية المستثمرين طلبت المشاركة مع وزارة الداخلية، فى تجهيز قسمى الشرطة بكافة متطلباته من أثاث راق يتناسب مع المهمة الكبيرة، والمتطلبات الملحة لتشغيل هذه الأقسام، لتوفير الأمن للمواطنين.