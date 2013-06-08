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لمار تنفي استخدامها حقن البوتكس

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لمار تنفي استخدامها حقن البوتكس لمار تنفي استخدامها حقن البوتكس

بعد تسريب صور للفنانة لمار خلال تصوير دورها في بطولة مسلسل "كلام الناس" وهي تبدو متوهجة الملامح، ترددت العديد من الشائعات مؤخراً أن لمار لجأت إلى استخدام حقن البوتكس لظهور وجهها بهذه الإشراقة.. "سيدتي" حاولت التأكد من صحة هذا الخبر..
وفي تصريح خاص لـ"سيدتي" نفت لمار لجوؤها إلى استخدام حقن البوتكس لظهور وجهها مشرقا، وأكدت أن هذا الكلام لا يخرج إلا من حسودات وغيورات ليس إلا، وأضحت أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في المسلسل.
كما نفى خبير التجميل اللبناني كلود إبراهيم الماكيير الخاص بمسلسل "كلام الناس" ما تردد عن قيامه بحقن نجمة المسلسل لمار بحقن البوتكس خاصة في منطقة الوجه والشفاة لتبدو أكثر امتلاء، مؤكدًا أن كل ما تردد بهذا الشان لا أساس له من الصحة، وأشار إلى أن عمله كمايير يقتصر على الملامح الخارجية وتطويعها من خلال المكياج وفق الشخصية التي يؤديها في العمل، وأنه لا يمتد عمله مطلقًا إلى استخدام أي عقاقير طبية، مبينا أن هذا شأن طبي لا علاقة له به.
يذكر أن مسلسل "كلام الناس" سيتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على التلفزيون السعودي، وهو من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، وتأليف علاء الدين حمزة، وإخراج عمر الديني، وبطولة: حسن عسيري ويوسف الجراح ولمار وبشير الغنيم وعبدالعزيز السكيرين ومحمد المنصور وعبدالعزيز المبدل.

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سيدتي

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