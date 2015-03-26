انتشال جثث 4 غرقوا في انقلاب سيارة بترعة بأبو قرقاص بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، 4 جثث بينهم طفل وأمام مسجد غرقوا في حادث إنقلاب سيارة بترعه بمركز أبو قرقاص، فيما جاري موالاة البحث عن جثة طفله أخري غرقت في نفس الحادث.

تلقي مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بلاغاً من عمليات النجدة يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 70941 أجرة المنيا، ميكروباص، قيادة صبري محمد عبد الغني محمد 28 سنة سائق، ومقيم بقرية نزلة أسمنت، إنقلبت بترعة سري باشا أمام القرية، وتبين بالفحص أنه أثناء محاولة قائد السيارة تفادي الإصطدام بسيارة قادمة في الإتجاه المقابل إختلت عجلة القيادة بيده وأصطدمت برصيف كوبري أعلي الترعة ثم بالسور الحديدي وسقطت بالمجري المائي، ونتج عن ذلك إصابة السائق بإشتباه ما بعد الإرتجاج ولم تتمكن أجهزة الأمن من إستجوابه لخطورة حالته، فيما لقي 4 أخرين مصرعهم غرقاً وتم اإتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وهم، علاء سيد عبد المعز 30 سنه عامل، وعمر جمال عبد العليم 22 سنة طالب، وصلاح فوزي عبد الرشيد 30 سنة أمام مسجد، ومحمد عمر محمد 6 شهور طفل، ومقيمون جميعاً بقرية القشيري بمركز أبو قرقاص.

تم نقل جثث المتوفيين والسائق المصاب للمستشفي العام، وحضر إلي قسم الشرطة حسين محمود هاشم 26 سنة مقيم بقرية القشيري، وقرر أن أبنة شقيقته دينا أحمد محمد عبد الحليم 6 سنوات كانت بالسيارة، وكلفت قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الجثة.