السمنة والتدخين والكحول والاكتئاب.. أبرز أسباب آلام أسفل الظهر المبهمة

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى "Newsmax Health"، أن الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المبهمة قد يكونوا قادرين على تخفيف معاناتهم من خلال بدء بعض التغييرات فى نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، فقدان الوزن الزائد، علاج الاكتئاب، التوقف عن شرب الكحول.

وأوضح الباحث الرئيسى الدكتور سكوت شيميرى، جراح العظام فى أكرون بولاية أوهايو، أن آلام أسفل الظهر التى لم يتم تفسيرها ولكن هى أكثر من آلام فى العضلات، قد تكون بسبب أشياء مثل السمنة، وتعاطى الكحول والتدخين والاكتئاب.

وقال شيميرى إن كل هذه المخاطر ترتبط بالسمنة لمن يعانون من آلام الظهر، لأنها تسبب الضغط على جميع المفاصل وفقرات أسفل الظهر، لافتاً إلى أن التدخين يمكن أن يقلل من تدفق الدم، الذى يمكن أن يسهم أيضا فى الشعور بالألم.

كما أن الاكتئاب قد يسهم فى زيادة الألم، ونفس الشىء يمكن أن يقال عن إدمان الكحول، لأن هذه المشاكل قد تسبب انخفاض النشاط البدنى، والتى يمكن أن تزيد من الألم، وفقاً للباحثين.

وأضاف شيميرى أن تغيير هذه السلوكيات يمكن أن تحسن الصحة العامة، ويمكن أن تحد من آلام أسفل الظهر أيضاً.

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