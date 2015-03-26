"FDA" تحذر من استخدام بعض أدوية القلب مع أدوية علاج فيروس C الحديثة

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، عبر موقعها الرسمى من استهلاك دواء "اميودارون" المستخدم لعلاج عدم انتظام ضربات القلب مع الأدوية الجديدة لعلاج التهاب الكبد C، مثل السوفالدى وهارفونى.

وأكدت "FDA"، على أن استخدام دواء السوفالدى الحديث "سوفوسبوفير"، وهارفونى "سوفوسبوفير/ ليديباسفير" مع دواء "أميودارون" يسبب تباطؤا خطيرا لضربات القلب، ويرفع من خطر الوفاة.

"Harvoni" و"Sovaldi" هما الأدوية الجديدة المعتمدة مؤخراً من قبل "FDA" للمساعدة على تخليص الجسم من الإصابة بالتهاب الكبد C، وإذا ترك الكبد دون علاج، يمكن أن تؤدى عدوى التهاب الكبد C إلى تلف الكبد وتزيد من احتمالات فشل الكبد وسرطان الكبد، وفقاً لــــ"FDA".

وأوضحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، أن هذا التحذير صدر بعد تلقيها تقارير عن وفاة مريض واحد من السكتة القلبية وثلاثة مرضى الذين يحتاجون لجهاز تنظيم ضربات القلب لديهم بعد تناول هذا المزيج من الأدوية.

>وأضافت "FDA" أن المرضى الذين يستخدمون "amidarone" ويبدأون فى استهلاك إما "Harvoni" أو "Sovaldi"، ينبغى عليهم أن يخضعوا إلى عناية طبية فورية إذا تطورت لديهم علامات أو أعراض بطء ضربات القلب، وتشمل تلك الأعراض قرب إغماء أو الإغماء، الدوخة أو الدوار الخفيف، الشعور بالضيق، والضعف، والتعب المفرط، ضيق فى التنفس وآلام فى الصدر، والارتباك أو مشاكل الذاكرة.

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