بالصور.. عميد طب قصر العينى يفتتح المؤتمر الــ16لقسم النساء والتوليد

افتتح الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب بجامعة القاهرة اليوم، المؤتمر الـ 16 لقسم النساء والتوليد بطب قصر العينى، والمنعقد فى الفترة من 26: 27 مارس الجارى.



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الدكتور فتحى خضير والدكتور أحمد أبو النصر أثناء الافتتاح

وقال الدكتور أحمد أبو النصر أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء بطب قصر العينى، إن المؤتمر أخذ الاعتماد من الاتحاد الأوروبى لأمراض النساء والتوليد باعتباره مؤتمرا دوليا، وألقى محاضرة عن كيفية تشخيص وعلاج مرض جوشر وهو أحد الأمثلة لعلاج الأمراض الوراثية من خلال أخذ عينات من الجنين أثناء الحمل خلال افتتاح المؤتمر.

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه حوالى 2000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية حوالى "17 جامعة و120 مستشفى من وزارة الصحة وبمشاركة 4خبراء أجانب من إنجلترا وألمانيا"، موضحا أن يناقش المؤتمر جراحات الحوض والجراحات التجميلية للحوض الناتج عن الحوادث أو العيوب الخلقية، وإصلاح العيوب الناتجة عن الولادة المتكررة والسلس البولى.



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صورة سيلفى يلتقطها أحد الأطباء الشبان مع الدكتور فتحى خضير أثناء المؤتمر

من جانبه قال أحمد محمود أستاذ ومدير مستشفى النساء والتوليد بطب قصر العينى، إن المؤتمر يناقش موضوعات الحمل الحرج وتأخر الحمل، حيث سيتم تخصيص جلسة عن الحمل الحرج، وهى الحالات التى يصاحبها أمراض خلال فترة الحمل.

وقال الدكتور فتحى خضير فى كلمة له أثناء الافتتاح، كلنا نعلم أننا أقدم مدرسة لتعليم الطب فى العالم منذ إنشاء قصر العينى، وهى مدرسة كبيرة جدا وقسم أمرض النساء واحد من ضمن هذه المدرسة، ويقوم القسم بدور فعال فى تدريب الأطباء الشبان وتحسين أدائهم العلمى، وأتمنى نجاح هذا المؤتمر لتدريب وتعليم الأطباء الشبان خلال ورش العمل والجلسات.



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جانب من الحضور

وأشار الدكتور أحمد زكريا أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى سكرتير عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر يقوم بتشجيع البحث العلمى، حيث سيتم منح ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث مقدمة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقوم باستعراض الطرق الحديثة فى العيوب الخلقية فى الجنين باستخدام عينات من دم الأم، ويحاضر فيها البروفسير العالمى كيبروس نيكولايدس من إنجلترا بالاشتراك مع فريق عمل من جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث.



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الدكتور فتحى خضير بجانب الدكتور أحمد زكريا خلال الافتتاح



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الدكتور أحمد سليمان أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى خلال الافتتاح



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المؤتمر الـ 16 لقسم أمراض النساء والتوليد