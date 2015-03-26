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3 نصائح للتخلص من الصداع النصفى

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3 نصائح للتخلص من الصداع النصفى 3 نصائح للتخلص من الصداع النصفى
الصداع النصفى من أشهر أنواع آلام الرأس، ويعتقد البعض أن الإصابة به مرتبطة بالحالة النفسية.

نبذة عن الصداع النصفى


>وتشير الدكتورة صفاء عبد القادر، استشارية الطب النفسى، إلى أن الصداع النصفى يتسبب فى شعور الشخص بآلام فى منتصف الرأس، وهو يصيب شخصين بين كل 20 شخصًا، كما أن نسب إصابة النساء به أكثر بـ3 مرات من الرجال، ويرجع سبب الإصابة إلى أن هناك 70% من الأشخاص مصابون بخلل وراثى فى الأوعية الدموية.

وتتابع د.صفاء أن استمرار الشعور بالألم قد يصل إلى 4 ساعات أو أكثر، وبشكل متواصل، ويصاب به المراهقون أكثر من كبار السن، ويتطلب عند الشعور بهذا الألم الجلوس والاسترخاء لأن أعراضه تزداد أثناء الحركة، وقد يصل الأمر إلى الشعور بالقىء.

وتقدم استشارية الطب النفسى، بعض العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالصداع النصفى، ومنها:
>1- عدم أخذ القسط الكافى من النوم وهو من أهم أسباب الشعور بالصداع النصفى، ولذلك ينصح بألا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميًا.
>2- الابتعاد عن الضغوط النفسية والعصبية، ومحاولة الاسترخاء والهدوء النفسى.
>3- الإكثار من تناولك الكافيين من أكثر الأشياء التى تتسبب فى شعورك بالصداع النصفى، ولذلك ينصح بالتقليل منه.

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