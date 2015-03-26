الصندوق العالمى لأبحاث السرطان: الخمور تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

كشفت دراسة عن أن تناول ثلاثة كؤوس من المشروبات الكحولية يوميا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأوضحت دراسة للصندوق العالمى لأبحاث السرطان فى بريطانيا أن الناس الذين يعانون من زيادة فى الوزن هم أيضا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد.

وألقت الدراسة نظرة على دراسات غطت 8.5 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض، إضافة إلى ممارسة الرياضة وتناول الأسماك.

>وأوضح الصندوق العالمى لأبحاث السرطان، أن 4700 شخص يصابون بسرطان الكبد كل عام، يتوفى منهم نحو الثلثين فى غضون 12 شهرا.

وارتفع معدل الإصابة بسرطان الكبد بعد ارتفاع معدل تناول المشروبات الكحولية بين البريطانيين فى العقود الأخيرة، والذى يسبب تليفا فى الكبد، وهو الطريق الرئيسى للإصابة بالسرطان.

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