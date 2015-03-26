أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصندوق العالمى لأبحاث السرطان: الخمور تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد

Google+ Print
الصندوق العالمى لأبحاث السرطان: الخمور تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد الصندوق العالمى لأبحاث السرطان: الخمور تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد
كشفت دراسة عن أن تناول ثلاثة كؤوس من المشروبات الكحولية يوميا، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأوضحت دراسة للصندوق العالمى لأبحاث السرطان فى بريطانيا أن الناس الذين يعانون من زيادة فى الوزن هم أيضا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد.

وألقت الدراسة نظرة على دراسات غطت 8.5 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض، إضافة إلى ممارسة الرياضة وتناول الأسماك.
>وأوضح الصندوق العالمى لأبحاث السرطان، أن 4700 شخص يصابون بسرطان الكبد كل عام، يتوفى منهم نحو الثلثين فى غضون 12 شهرا.

وارتفع معدل الإصابة بسرطان الكبد بعد ارتفاع معدل تناول المشروبات الكحولية بين البريطانيين فى العقود الأخيرة، والذى يسبب تليفا فى الكبد، وهو الطريق الرئيسى للإصابة بالسرطان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365