دراسة بريطانية: تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية

حذرت دراسة طبية من ارتباط تلوث الهواء مع زيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والقلق، ولاسيما فى البلدان النامية.

أجرى عدد من الباحثين من جامعة "أدنبرة" بتحليل نتائج نحو 103 دراسات رصدية شملت نحو 28 دراسة فى جميع أنحاء العالم، نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أظهرت وجود ارتباط بين أول أوكسيد الكربون زيادة بنسبة 1.5% خطر لكل 1جزء فى المليون، وثانى أوكسيد الكبريت 1,9 % لكل 10 جزء فى البليون، وثانى أوكسيد النيتروجين 1,4% لكل 10 جزء فى البليون، ودخول المستشفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية والوفاة .

فقد وجد الباحثون أن اليوم الأول للتعرض لتلوث الهواء له علاقة قوية بالإصابة بالسكتات الدماغية، خاصة فى الدول المتوسطة منخفضة الدخل، مقارنة بالبلدان الغنية.

وخلص الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تغييرات فى السياسات للحد من التعرض لمصدر تلوث الهواء.