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دول الخليج ومصر والأردن يعقدون جلسة مغلقة لبحث أزمة اليمن

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دول الخليج ومصر والأردن يعقدون جلسة مغلقة لبحث أزمة اليمن دول الخليج ومصر والأردن يعقدون جلسة مغلقة لبحث أزمة اليمن
يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى اجتماعا مغلقا، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى ووزراء خارجية الأردن واليمن على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية التى ستنطلق السبت فى شرم الشيخ.

وكشف مصدر عربى لليوم أن مباحثات دول الخليج الستة مع على الضربة الجوية التى قامت بها دول الخليج ضد مواقع الحوثيين مساء أمس فى ظل وجود بعض الدول التى اعترضت عليها مثل عمان والعراق، وأكد المصدر أن المباحثات تدور حول محاولة تقريب وجهات النظر العربية قبل بدء الجلسة الرسمية لوزراء الخارجية العرب.

وأدى هذا الاجتماع إلى تأجيل الجلسة الافتتاحية التى كان من المقرر أن تبدأ فى الـ١١ صباح اليوم، وأكد المصدر أن دول الخليج تؤكد أن هذه الضربة تسعى إلى إحداث توازن فى القوى بين الحوثيين والقوى السياسية الأخرى حتى يتمكن الجميع من الجلوس على طاولة الحوار.


>- انتهاء الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب بشرم الشيخ

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مصر 365

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