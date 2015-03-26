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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على 1.5 مليون جنيه لصفوت حجازى ومدارس إخوانية

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"حصر أموال الإخوان" تتحفظ على 1.5 مليون جنيه لصفوت حجازى ومدارس إخوانية "حصر أموال الإخوان" تتحفظ على 1.5 مليون جنيه لصفوت حجازى ومدارس إخوانية
قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس التحفظ على مليون ونصف بالعملات المحلية والأجنبية مملوكة للقيادى الإخوانى صفوت حجازى والتى عثر عليها فى حسابات سرية خاصة به فى إحدى البنوك المصرية، كما قررت اللجنة التحفظ على جمعية أحباب الله الخيرية التى تملك مدارس أمجاد للغات والتى تبين ملكيتها للجماعة الإرهابية .

وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أن اللجنة فى اجتماعها الأخير تحفظت على مبلغ يقارب المليون ونصف جنيه خاصة بالمتحفظ عليه صفوت حجازى ما بين عملات بالدولار الأمريكى واليورو والجنيه المصرى، كما قامت اللجنة بالتحفظ على جمعية أحباب الله الخيرية التى تمتلك مجموعة مدارس أمجاد للغات.

كما قررت اللجنة أيضا التحفظ على أى أموال يتم ضبطها مع أى من المتحفظ عليهم بالدائرة الجمركية لأى من المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية أثناء المغادرة أو الوصول .

وأوضح أبو الفتوح أن اللجنة قررت التحفظ على أموال وممتلكات 18 متهما صدر ضدهم أحكام تتراوح فيها العقوبات ما بين السجن المؤبد إلى 5 سنوات أمام القضاء العسكرى فى القضية المعروفة باسم تفجير محولات الكهرباء، وتم التحفظ على كافة ممتلكاتهم العقارية وأموالهم السائلة والمنقولة.


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