الشركة القابضة للمياه: لجنة لرفع كفاءة الخطوط والروافع بمحافظات القناة

قرر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تشكيل لجنة مشتركة من شركتى مياه الشرب بدمياط ومحافظات القناة لرفع كفاءة الروافع القائمة وإتمام استلام الروافع الجارى تنفيذها، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 15 يوماً.

وأصدر المهندس ممدوح رسلان خلال جولته بمحافظة دمياط تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لتشكيل لجنة فوراً لاستلام محطة صرف المناصرة والجرابعة من المقاول.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب فى بيان له اليوم أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير التمويل اللازم لها مع الاهتمام بإنهاء المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ فيها لمعدلات عالية، وأن الفترة القادمة ستشهد خطة مرور دورية لمواقع مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى زيارات مفاجئة للوقوف على انتظام العمل والتزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووافق رسلان خلال جولته على زيادة اعتمادات خطة الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بمحافظة دمياط من 12 مليونا إلى 18 مليون جنيه أى بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، وأكد على الانتهاء من هذه الأعمال ودخولها الخدمة قبل 30 يونيو المقبل لحل مشكلة ضعف المياه ببعض المناطق وتحسين الخدمة.