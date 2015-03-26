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إغماء 5 طالبات بمدرسة فنية فى سوهاج بسبب وفاة زميلتهن

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إغماء 5 طالبات بمدرسة فنية فى سوهاج بسبب وفاة زميلتهن إغماء 5 طالبات بمدرسة فنية فى سوهاج بسبب وفاة زميلتهن
استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج منذ قليل، 6 طالبات من مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة طهطا التعليمية، مصابات بحالة إغماء هيستيرى، وتم حجزهن بالمستشفى للفحص.

بدأت الواقعة عقب تلقى مرفق الإسعاف بلاغا من إدارة مدرسة التجارة بنات بطهطا، بحدوث حالات إصابة بين طالبات المدرسة .

وعلى الفور تم نقل الحالات، وتبين أن الطالبات هن لمياء حسن عبد الرحيم 18 عاما وصابرين على محمد 18 عاما وعزة محمود محمد 15 عاما وهناء وحيد أحمد 15 وشيرين أبوبكر محمد 15 عاما .

ومن جانبه أكد الدكتور على خيرى حراز مدير عام مستشفى طهطا العام، أن الطالبات حضرن عن طريق الإسعاف على إثر إصابتهن بحالة إغماء هستيرى، وذلك نتيجة حالة نفسية سيئة واضطراب، وتم منحهن المهدئات اللازمة ومنشطات للدورة الدموية وأوكسجين وتم حجزهن بقسم الباطنة وعرضهن على طبيب المخ والأعصاب بالمستشفى .

ومن جانبه أكد مصدر بمدرسة التجارة بنات بطهطا، أن سبب تلك الحالة التى أصابت الطالبات وفاة زميلة لهن داخل المستشفى بسوهاج أثناء خضوعها للعلاج.
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مصر 365