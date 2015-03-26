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هيئة «كبار العلماء» السعودية : قرار بدء العملية العسكرية في اليمن موفق وحكيم

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هيئة «كبار العلماء» السعودية : قرار بدء العملية العسكرية في اليمن موفق وحكيم هيئة «كبار العلماء» السعودية : قرار بدء العملية العسكرية في اليمن موفق وحكيم


> اعتبرت هيئة كبار العلماء، أعلى سلطة دينية في ، أن قرار بدء العملية العسكرية في اليمن، موفق وحكيم، تؤيده المصالح العليا لبلاد الحرمين، داعية المسلمين في كل العالم إلى تأييد هذه العملية العسكرية.

وفي بيان لها، أصدرته اليوم الخميس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت الهيئة: “قرار المملكة وأشقائها دول الخليج العربي والدول المشاركة لهم ببدء العملية العسكرية “عاصفة الحزم” في اليمن الشقيق، لحماية حكومته الشرعية والدفاع عن شعب اليمن العزيز الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره، من قبل قوى المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية ذات مطامع ومشروعات تخريبية بالبلاد العربية، قرار موفق وحكيم تؤيده المصالح العليا لبلاد الحرمين الشريفين ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم الإسلامي”.

وبحسب البيان، دعا الأمين العام لهيئة كبار العلماء، فهد الماجد، المسلمين في كل العالم مؤسسات وشعوبًا، إلى “تأييد هذه العملية العسكرية حتى تحقق أهدافها المشروعة انطلاقًا من واجب النصرة لشعب اليمن الشقيق وحفاظًا على استقرار وأمن المملكة والمنطقة العربية من أن يتخذ اليمن أداة لقوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن”.

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