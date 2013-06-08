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حقائب نجمات هوليوود بـآلاف الدولارات!!!

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حقائب نجمات هوليوود بـآلاف الدولارات!!! حقائب نجمات هوليوود بـآلاف الدولارات!!!

من اسم "Apple" إلى "Zuma" يبدو أنّ نجوماً يفكّرون طويلاً قبل اختيار أسماء أولادهم، حت...

نلتقي كثيراً من الأشخاص الذين يشبهون المشاهير في حياتنا، فيكون الأمر شبه عاديّ، فالله...

ثمّة العديد من النجوم في أمريكا ممّن يعتنقون الدين الإسلامي، سواء بالولادة أم بالقناع...

نرى صور نجوم هوليوود عادة في المجلات، وعلى اللوحات الإعلانيّة. لكن هذه المرّة سنرى وج...

نرى المشاهير عادة في أجمل حلة لهم، وفي قمة نظافتهم، لكن هل هم دوماً في هذا الشكل؟...

بعد كلّ علاقة تنتهي، تبدأ علاقة جديدة، فكيف الحال في هوليوود المليئة بالخيانات والانف...

مهما حاولت نجمات هوليوود محاربة عقارب السّاعة بعمليات التجميل وأنواعها المختلفة من شد...

تعتبر دبي وجهة جاذبة للأثرياء الذين فضّلوا بأغلبيّتهم الاستقرار في هذه الإمارة دون سو...

يقال "لا بد أن يكون لك منقار حاد لتشق طريقك إلى النجاح"...

تستلهم النساء عادة آخر صيحات الموضة والجمال من نجمات هوليوود، إلى درجة الهوس الذي يجع...

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