تأجيل قضية “عز وزينة” لجلسة 21 مايو

أجلت محكمة الأسرة برئاسة المستشار رفيق السعدي، المنعقدة بمدينة نصر، اليوم الخميس، قضية إثبات نسب توءم الفنانة وسام رضا، الشهيرة بزينة، المقامة ضد الفنان أحمد عز، إلى جلسة 21 مايو للفصل في طلب الرد المقدم من دفاع زينة ضد هيئة المحكمة.ويشار إلى أنه يحضر اليوم أحمد عز وزينة جلسة اليوم، وحضر دفاعهما فقط.

وجاء بنص الدعوى القضائية التي أقامها محمد عبد الله المحامي، وكيلا عن وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ “زينة”، ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بأن الاثنين تزوجا بتاريخ 15 يونيو 2013، ودخل عز بـ “زينة” وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما انجبت منه طفلين رفضا نسبهما إليه.