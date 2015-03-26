عبور 39 سفينة قناة السويس بحمولة 2,3 مليون طن(تحديث)

وقال طارق حسنين المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة قدرها مليون و301 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الصينية CSCL INDIAN OCEAN بحمولة قدرها 193 ألف طن قادمة من نيوزلندا، ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و35 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELEONORA MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البلقان .>من جانبه صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز برايد وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف فى بيان إعلامى أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة بورسعيد وعلى متنها 1777 طن بضائع عامة قادمة من ينبع، كما يغادر الميناء السفينة سبريت اوف سى وعلى متنها 15 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة والسفينة ارك فورواردر وعلى متنها 120 شاحنة متجهة إلى ضبا.

واستقبل ميناء نويبع، العبارة آيلة وعلى متنها 261 راكبا و1 براد و1 تريلا و18 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 84 راكبا منهم 43 معتمرا و1 باص عمرة و12 براد و4 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 28 براد و9 تريلات، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 309 ركاب منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و18 براد و24 تريلا والعبارة آيلة وعلى متنها 875 راكبا و1 براد و5 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 42 براد و5 تريلات.

شهد ميناء شرم الشيخ رحلة وصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 125 سائحا إلى الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 204 ركاب و8 سيارات ومغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 508 ركاب و12 سيارة و1 تريلا.

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