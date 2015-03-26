إحباط محاولة تسلل 45 بينهم 5 أجانب إلى ليبيا عن طريق سيوة والسلوم

تمكنت أجهزة الأمن بسيوة وقوات حرس الحدود بالسلوم من إحباط تسلل 45 شخصًا، بينهم 4 بنغال وفلسطينى، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى مناطق عسكرية خلال محاولتهم التسلل عن طريق الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بالسلوم وسيوة.

أعلنت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، ضبط 40 متهمًا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية، مستقلين السيارة رقم 7625 ج هــ ن قيادة "خطاب.ح" (32 سنة) مقيم مركز النجيلة بمطروح، بمنطقة شمال غرب سيوة، وهم 22 من محافظة الفيوم و6 من المنيا و4 من أسيوط و2 من مطروح و1 من الجيزة و4 من بنجلاديش و1 فلسطينى الجنسية، وذلك أثناء محاولة تسللهم إلى الجانب الليبى بطريقة غير شرعية عبر الدورب الصحراوية، كما تسلم قسم شرطة السلوم 5 متهمين وهم 2 من محافظة البحيرة و1 من الغربية و1 من المنيا و1 من بنى سويف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرضهم على النيابة المختصة.

من جانبه أكد اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، أن عمليات ضبط المتسللين تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

- إحباط تسلل 49 بينهم 12 أجنبيا إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية بالسلوم