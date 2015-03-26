محلب يتوعد المتاجرين بأنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء

أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة اتصالات شملت وزير التنمية المحلية عادل لبيب ، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والمحافظين، للاطمئنان على توافر أنابيب البوتاجاز، وعدم المتاجرة بها فى السوق السوداء.

ووجه رئيس الوزراء بشن حملات مستمرة، لضبط المتاجرين بأنابيب البوتاجاز بالسوق السوداء، مشددا على ضرورة ضبط التوزيع، بالأسعار المحددة، ومنع هؤلاء المتاجرين بأقوات الشعب من التربح على حساب "الغلابة"، وتطبيق القانون عليهم بحسم.

كما التقى المهندس إبراهيم محلب أيضا، وزير البترول، الذى أكد أنه يتم حاليا ضخ منتج البوتاجاز بزيادة عن الخطة الموضوعة، ووجه رئيس الوزراء باستمرار ضخ كميات زائدة، مع ضبط التوزيع، حتى لا يتسرب للسوق السوداء.

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