أول صور للسيارة المستخدمة فى استهداف منزل وزير الداخلية السابق بالسويس

تمكنت كاميرا اليوم السابع من الحصول على أول صورة للسيارة التى استخدمها إرهابيون مسلحون فى استهداف منزل أسرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى السويس.

وتمكن الرائد محمد سويلم، رئيس مباحث قسم الجناين، من إيقاف السيارة وقتل الإرهابى قائدها، وهو ما دفع أحد الإرهابيين بالسيارة إلى إطلاق 3 طلقات نارية تسببت فى استشهاد الضابط فى الحال.



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سلاح آلى داخل السيارة



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سلاح آلى بالكرسى الخلفى



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مسدس داخل السيارة



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السيارة من الداخل



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بعض المواد سريعة الاشتعال



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السيارة التى استخدمها الإرهابيون



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رقم السيارة



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السيارة وبعض المواد بداخلها



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خزنة سلاح آلى داخل السيارة

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