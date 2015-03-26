القوات المسلحة: 134 يوما على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة

أعلنت القوات المسلحة، أن حلم إنشاء قناة السويس الجديدة باقٍ على افتتاحه 134 يوما، مؤكّدة أنه على مر الزمان كانت قناة السويس وستظل شاهدة على إرادة المصريين، ليثبتوا من خلالها للعالم أنهم قادرون على قهر الصعاب وصنع المعجزات.

وقالت القوات المسلحة فى بيانٍ لها، إن المصريين يسابقون الزمن من أجل مستقبل أفضل للقادم من الأجيال عبر قناة السويس الجديدة، التى تُعْتَبَر الشريان الحيوى المهم الذى سيضخ دمًا جديدًا وحياة أفضل إلى مصر.

وأوضحت القوات المسلحة أنه فى إطار التنسيق الدائم مع هيئة قناة السويس يتم تنفيذ أعمال التكريك للقناة الجديدة، حيث تعمل الآن 34 كراكة فى أعمال الحفر تحت الماء تمكنت من تكريك 110 ملايين متر مكعب بنسبة تنفيذ 44% من إجمالى 250 مليون متر مكعب، وتم تكريك حوالى 25 كم طولى بأعماق مختلفة بالقناة الجديدة وقنوات الاتصال وتعميق وتوسعة أجزاء كبيرة من تفريعات البلاح والبحيرات المرة والدفرسوار وكبريت.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنه فى إطار نقل وتأمين المرافق وتمريرها أسفل قناة السويس الجديدة جار تنفيذ 30 "عداية" و"سيفون" أسفل قناة السويس الجديدة، لنقل وتأمين المرافق، فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدايات كابلات الاتصالات وتأمين خطوط الغاز الطبيعى، وفك ونقل خط سكة حديد الفردان سيفونات المياه، كما تم تأمين خطوط الغاز الطبيعية فى مناطق تقاطعها مع الطرق بنسب تنفيذ 100% لعدايات كابلات الاتصالات، و100% لتأمين خطوط الغاز الطبيعى، و100% لفك ونقل خطة سكة حديد الفردان، و100% لسيفونات المياه والوقود، و85% لعدايات كابلات الكهرباء.

وفى إطار إنشاء مجتمع سكنى حضارى يضم جميع الخدمات لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء، كان قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 4927 فدانا، لإنشاء 58 ألف وحدة سكنية، منها 34 ألف وحدة مختلفة المساحات.

كما تم التخطيط لإنشاء مبانٍ خدمية: حضانات، ومدارس، ومساجد، ونادٍ اجتماعى، ومجمع خدمى، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، ونقطة إطفاء، والتعاقد مع 94 شركة، والبدء فى التنفيذ وحفر أساسات 425 عمارة، و76 فيلا، وتم صب خرسانة عادية لأساسات 228 عمارة، وصب قواعد مسلحة لأساسات 70 عمارة، وتم تنفيذ أعمال عزل أساسات 200 عمارة، وجار تنفيذ أعمال حوائط، وأعمدة بدروم، لـ15 عمارة، وصب أسقف بدروم لـ4 عمارات.

وأوضح البيان أنه تم الانتهاء من حفر المبنى الاجتماعى، ومبنى المطعم، وقاعة الاحتفالات، ومسجد 1000 مصلى، والبازارات، وشاليهات الإقامة، ومبنى الجيمانزيوم (الأنشطة)، وسكن العاملين، وحفر 1000 متر طولى أسوار، وصب خرسانة عادية لأساسات المبنى الاجتماعى، ومبنى المطاعم، وقاعة الاحتفالات والبزارات، وجار صب 300 متر قواعد أسوار بالنادى الاجتماعى، وتم الانتهاء من عزل أساسات المبنى الاجتماعى، ومبنى المطاعم، وتم عزل أساسات قاعة الاحتفالات للمبنى الاجتماعى والمطاعم والبزارات، وجار تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى أعمال إحلال التربة لمبنى الشاليهات، والمسجد وتم البدء فى تنفيذ أعمال شبكة الطرق بالمدينة وجارٍ التنسيق مع الوزارات المعنية لتوصيل المرافق لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

- القوات المسلحة: إنهاء 94.8% من أعمال حفر قناة السويس الجديدة