"مصر للطيران" توقف رحلاتها لليمن بعد بدء العملية العسكرية "عاصفة الحزم"

قررت الشركة الوطنية مصر للطيران وقف رحلاتها من القاهرة إلى العاصمة اليمنية صنعاء لحين إشعار آخر عقب تنفيذ عمليات عسكرية من قبل عدد من الدول العربية ضد الحوثيين باليمن فى إطار عاصفة الحزم التى تم بناءً عليها إعلان الأجواء اليمنية منطقة محظورة ومسيطر عليها بعد العمليات العسكرية.

وأوضح مصدر بالشركة، أنهم كانوا ينظمون رحلة إلى اليمن يوميا، وتم إلغاؤها بسبب العمليات العسكرية التى تشهدها البلاد مما أدى إلى كونها منطقة طيران خطر وغير آمنة.

وتأتى هذه التطورات بعد أن تقدمت وحدات عسكرية حوثية مع حلفائها نحو عدن، بعد دخولهم مدينة لحج وبلدة كرش قرب عدن.

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